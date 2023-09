Val Marchiori propõe trégua a Jojo Todynho após comentário gordofóbico

Val Marchiori quer fazer as pazes com a cantora Jojo Todynho. Nesta quarta-feira, 30, a socialite postou um vídeo no Instagram pedindo desculpas e a convidando a participar do seu podcast.

“Jojo Todynho, olha, realmente, você tem razão. Você merece sim, ser musa do baile da Vogue. Você está mais gata, mais bonita. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer as pazes. Quero te convidar para você vir no meu podcast, para fazermos uma entrevista e ficar amigas. Eu sou laranja mesmo, mas a gente é feliz mesmo assim. Te amo Jojo, para de brigar comigo”, declarou Val em seu perfil no Instagram.

Esse ajuste de discurso veio após um confronto verbal entre as duas personalidades. Val Marchiori fez um comentário gordofóbico durante um episodio do seu podcast, onde abordou a relação íntima de Jojo com seu ex-marido, Lucas Souza, de maneira desdenhosa.

“Imagina a Jojo em cima daquele ex-marido? Meu Deus. É a mesma coisa que espremer, sei lá, uma laranja. Imagina a Jojo por cima? Não dá”, afirmou Val, de forma sarcástica.

Jojo Todynho respondeu a essa observação com uma analogia, enfatizando suas conquistas e rebatendo a crítica de Val. “Um bom dia especial para você Val, que se incomoda comigo até hoje por ter sido musa do Baile do Vogue e posado para a revista. E você que é a mulher padrão maravilhosa nunca foi chamada. Deixa eu te falar uma coisa. Eu adoro ser laranja, porque adoro ser chupada. Agora, maracujá-de-gaveta, hein!? Maracujá dá sono e nem todo mundo curte o suco”, disse.

Jojo ainda recusou o convite para participar do podcast da socialite e reclamou de ter sido levada para essa polêmica. “Olha, gente, uma coisa eu dou graças a Deus. Eu não preciso falar de ninguém, não preciso sair de casa para ir para podcast. Eu ganho dinheiro sentada na minha casa. Eu me preocupo com a minha vida, comigo. As pessoas têm o prazer de me cutucar. O meu brilho incomoda”, replicou Jojo.