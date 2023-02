Valentine’s Day: Chris Evans, Hugh Jackman e mais famosos postam declarações nas redes; veja

Nesta terça-feira, 14 de fevereiro, é comemorado o Valentine’s Day, uma espécie de Dia dos Namorados norte-americano. Com isso, muitos famosos internacionais utilizaram as redes sociais para postarem declarações de amor a seus amados.

Entre eles, Chris Evans, que recentemente assumiu o namoro com a atriz luso-brasileira Alba Baptista, e o casal David e Victoria Beckham, que está junto há mais de 20 anos.

Chris Evans e Alba Baptista

Chris Evans e a atriz luso-brasileira Alba Baptista assumiram o relacionamento em novembro de 2022. Neste Valentine’s Day, o ator usou os stories para compartilhar diversas imagens ao lado da namorada.

Além de publicar dois registros de momentos divertidos entre os dois, ele fez um vídeo com muitas fotos do casal. Nas imagens, é possível ver Chris e Alba em trilhas, viagens, brincando com os cachorros e até trocando um beijo.

Chris Evans compartilhou fotos ao lado da namorada Alba Baptista.





Gal Gadot e Jaron Varsano

A atriz Gal Gadot compartilhou em seu Instagram um buquê de flores que recebeu do marido, o empresário Jaron Varsano, e se declarou ao companheiro.

“Este ano vamos passar o Dia dos Namorados separados, o que de uma forma engraçada me faz valorizar ainda mais tudo o que temos. Te amo, você é meu número um, meu tudo. ”, escreveu a intérprete da Mulher-Maravilha.





Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness

Hugh Jackman também aproveitou a data para publicar uma declaração de amor à sua amada, a atriz e diretora australiana Deborra-Lee Furness. Os dois são casados desde 1996 e têm dois filhos.

“Feliz Dia dos Namorados. Você ilumina a sala onde quer que vá. Seu humor, generosidade, sabedoria e espírito brilham tanto. Eu celebro você em nosso 28º Dia dos Namorados juntos. Eu amo você”, disse.





David e Victoria Beckham

Para celebrar o Valentine’s Day, David e Victoria Beckham relembraram o início do relacionamento e publicaram fotos antigas nas redes sociais. A ex-integrante das Spice Girls ainda fez menção aos 26 anos de união do casal.

Barack e Michelle Obama

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e sua esposa, Michelle, também publicaram declarações e fotos nas redes sociais.

“Feliz Dia dos Namorados. Eu não poderia ter escolhido um parceiro melhor para passar a vida com. Te amo”, escreveu a escritora. Em sua publicação, Barack disse que Michelle faz “todo dia parecer uma aventura”.





Rebel Wilson e Ramona Agruma

A atriz Rebel Wilson recebeu uma declaração de amor da namorada, a empresária Ramona Agruma. As duas assumiram o namoro em junho de 2022, quando a artista revelou que é bissexual.

Nos stories do Instagram, Ramona publicou fotos ao lado da companheira e desejou um feliz Dia dos Namorados.