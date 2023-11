Valesca Popozuda diz que se arrepende de lipo na perna; veja outras famosas que fizeram a cirurgia

A funkeira Valesca Popozuda relembrou a decisão de realizar uma cirurgia de lipoaspiração nas pernas em 2015. Em publicação no X (antigo Twitter) na terça-feira, 7, ela contou que se arrependeu de ter realizado o procedimento e disse que cedeu às pressões estéticas.

“Em 2015, uma grande revista que era meu sonho fazer a capa me disse que se eu conseguisse perder gordura nas pernas me dariam a capa, eu caí na bobeira de me render e fazer uma lipo nas pernas, e foi a pior coisa que eu fiz, quase perdi minha perna, ficou inflamado, tive complicações e não recomendo nunca fazerem isso”, disse.

A funkeira Valesca Popozuda. Foto: Leonardo Soares/Estadão)

A cantora fez o desabafo após se solidarizar com a notícia da morte de Luana Andrade, ex-participante do Power Couple Brasil, reality show da Record TV, que morreu aos 29 anos após complicações de uma lipoaspiração.

“Voltei agora, nesse ano a malhar, a me cuidar, mas sem fazer nada para agradar a ninguém, que a família da Luana Andrade tenha o conforto e fiquem bem, mas que tristeza uma moça tão nova morrer por isso”, completou.

Famosas que já fizeram lipoaspiração

A influenciadora Thaynara OG também já confessou ter passado por problemas após o procedimento. Segundo ela mesma relatou em suas redes sociais, após fazer uma lipo LAD, ela teve problemas de saúde e chegou a ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Por eu conhecer uma pessoa que tinha feito e tinha dado tudo ok para ela, falei que daria para mim também. Apostei em alguém que não conheço para me dar esse resultado”, relembrou.

Thaynara OG relembra experiência de quase morte após lipoaspiração: ‘Me arrependo’ Foto: Reprodução/Instagram/@thaynaraog

Paolla Oliveira também já revelou ter realizado lipoaspiração nas pernas. Na época, ele disse que não se arrependia do procedimento, mas que não faria novamente. " Queria diminuir as coxas, mas não adiantou nada, continuo com este ‘pernão’... Não dá para mudar o biotipo. O melhor é se aceitar”, disse à revista Lunna.

Paolla Oliveira. Foto: Victor Pollak/Globo/Divulgação

A Rainha dos Baixinhos também já passou por uma lipoaspiração. Em participação no Saia Justa, em março de 2023, ela revelou que a cirurgia foi feita sem sua autorização a pedido de Marlene Mattos. Ela alega que teria ido a uma clínica para colocar silicone após o nascimento da filha, Sasha, mas acordou com diversos procedimentos realizados.

“A mulher fez uma lipo aqui [apontando para o abdômen], botou para cá [quadril], estava com dois pontos roxos aqui [nos olhos] e eu queria matar a mulher, porque eu sentia dor no corpo todo e não entendia o porquê”, contou.

Xuxa já passou por lipoaspiração. Foto: Blad Meneghel/Divulgação

A atriz Fernanda Souza passou por uma cirurgia de lipoaspiração quando tinha 18 anos. Em uma entrevista ao jornal em 2013, no entanto, ela disse: “Se um dia sentir vontade de novo, não vejo problema. Mas ando muito medrosa ultimamente, morro de aflição até de agulha”.

Fernanda Souza. Foto: Netflix/Divulgação