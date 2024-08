Vanessa Lopes faz desabafo sobre pele com acne e saúde mental; veja

Vanessa Lopes explica sobre tratamento contra acne e saúde mental Foto: @vanessalopesr_ Via Instagram

Vanessa Lopes desabafou sobre ser “tratada como alguém real”, além de mostrar sua rotina de cuidados, que sofre com acne por causa de uma reação alérgica aos medicamentos que toma. As postagens foram feitas em suas redes sociais, na noite de domingo, 25. “Ter empatia e cuidado com relação a isso é essencial”, diz.

A influenciadora revelou que vê o lado positivo na situação, ao explicar que passa por problemas psicológicos, de pele, entre outros. "Meus problemas não são maiores nem menores que os de ninguém. São apenas problemas que me machucam. Do mesmo jeito que podem afetar e machucar outras pessoas de diferentes formas", escreveu Vanessa também, na legenda dos stories no Instagram. Ela, que desistiu do Big Brother Brasil 24 após um quadro psicótico agudo, já havia comentado sobre sua saúde mental anteriormente, durante uma entrevista ao Fantástico. Nas redes sociais, ela postou também sobre o alívio em recorrer ao tratamento e falou mais sobre sua rotina como um fator de melhoria no psicológico.

Sobre sua pele, ela explicou que iniciou o tratamento há pouco tempo, e detalhou o motivo da acne: “Eu tive alergia a alguns medicamentos, o que acabou me dando uma crise alérgica muito grande e acne, então o meu rosto está ‘todo estourado’ de espinhas”.