Veja fotos da mansão comprada pelo rapper Rick Ross em Miami por R$ 174 milhões

O rapper norte-americano Rick Ross comprou uma luxuosa mansão em Miami por cerca de US$ 35 milhões (cerca de R$ 174 milhões na cotação atual), segundo o site TMZ. Neste domingo, 20, o portal Rap Mais chegou a informar que a casa pertencia à apresentadora Xuxa. Na manhã desta terça-feira, 22, em nota ao Estadão, a assessoria da apresentadora disse que a informação é falsa e que “essa casa nunca pertenceu à artista”.

De acordo com o site The Real Deal, consta nos registros de propriedade do imóvel que ele foi comprado em 1999 por Yale Brown, executivo da Oracle. Brown teria pago US$ 4.6 milhões na época.

A casa luxuosa do artista possuiu 900 metros quadrados, seis quartos, nove banheiros e piscina aquecida. Além disso, o local também conta com uma sala de entretenimento, cozinha de verão e uma uma doca para o lago.

Saiba quem é Rick Ross

Rick Ross é um rapper americano conhecido como Officer Ricky. Ele trabalhou como agente penitenciário em Miami e já chegou a ser preso por posse de arma e maconha, e agressão. Em 2006, lançou o seu primeiro álbum Port of Miami, que foi um sucesso de primeira. A produção, inclusive, alcançou o topo da lista da Billboard.