Sotaque mineiro é o mais atraente: veja 20 famosos que nasceram no estado e conquistaram o País

Uma pesquisa realizada entre 19 e 25 de maio deste ano, pela Preply, plataforma online de aulas particulares, com 700 brasileiros de todas as regiões do País, concluiu que o sotaque mineiro é o mais charmoso e cativante do Brasil.

O “mineirês”, com forte influência de referências rurais, é também o sotaque mais cativante, superando o baiano e o falar marcante do cearense, ainda de acordo com a pesquisa.

Pensando nisso, listamos 20 famosos que nasceram em Minas Gerais e que, talvez, você não faça ideia.

Ísis Valverde, Gusttavo Lima, Mariana Rios e Lucas Lucco Foto: Instagram/@isisvalverde/@gusttavolima/@marianarios/@lucaslucco

Preferência pode estar associada à fala ‘cantada’ dos mineiros

Para a empresa, o charme do sotaque de Minas Gerais pode estar associado “à maneira cantada como os mineiros costumam conversar, assim como à mania constante de recorrer aos diminutivos”, um jeito que é notado como simpático e carinhoso.

Continua após a publicidade

Os mineiros superaram os baianos, que ficaram em segundo lugar no ranking dos mais charmosos, seguido pelo fluminense.

Para os autores do estudo, as diferentes pronúncias regionais chamam a atenção dos outros brasileiros e evidenciam o charme da língua portuguesa.