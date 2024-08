Davi Brito ostenta mansão após vencer o BBB 24 Foto: @daviooficialll via Instagram

Davi Brito mostrou a casa que comprou para seu pai, em seus stories do Instagram, na terça-feira, 6, com parte dos R$ 2,9 milhões que ganhou sendo campeão do Big Brother Brasil 24. O ex-brother possui cinco imóveis próprios e dois carros, que adquiriu após sua saída do programa.

PUBLICIDADE “Acabei de comprar uma casa para o meu pai. Já comprei casa para a minha mãe, para a minha irmã. Me sinto orgulhoso de estar podendo ajudar a minha família, de estar podendo proporcionar conforto e lazer pra eles”, disse o campeão do BBB, nas redes sociais. Em seguida, as fotos mostram o pastor Demerval Brito, pai de Davi, com a chave da casa própria, e a legenda: “Casa entregue. Te amo, pai”. Ele admitiu que o presente para o pai era um “sonho realizado”.

Davi Brito entrega chave da casa do pai Foto: @daviooficialll Via Instagram

Demerval Brito, pai de Davi Brito, comemora novo imóvel Foto: @daviooficialll Via Instagram

Além das casas destinadas para sua família, Davi adquiriu um imóvel próprio e dois carros. “Grato por todas essas conquistas até aqui”, disse ele, ao compartilhar a foto de seu carro e da casa em que vive. O veículo registrado na sequência de fotos é um Onix Hatch, que custa R$ 90 mil. Leia mais sobre o imóvel próprio de Davi aqui.

Além do primeiro carro, o brother também adquiriu uma Hilux SW4 2024, avaliada em cerca de R$ 380 mil. Ele também ganhou dois carros como prêmios do Big Brother, que avaliados juntos somam R$ 700 mil: uma Chevrolet Trailblazer 2025 e um Chevrolet S10 2025.

O brother decidiu investir também em casas de aluguel para temporada: ele possui uma propriedade em Barra do Jacuípe, uma praia localizada na costa de Camaçari, na Bahia. Segundo a corretora Larissa Costa, em vídeo mostrando a propriedade nas redes sociais, o fim de semana no local custa R$ 3 mil, enquanto o período do ano novo chega a R$ 18 mil.

O imóvel possui 4 quartos, sendo dois deles suítes, e capacidade para 15 pessoas. Além do aluguel, há o custo adicional para água e luz consumidos durante a estadia, caução de R$ 500 e taxa de limpeza de R$ 170.