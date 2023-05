Veja os memes do Met Gala 2023: Anitta, Lil Nas X, Olivia Wilde e mais

Nesta segunda-feira, 1º, aconteceu o Met Gala 2023, em Nova York e o evento reuniu celebridades do mundo inteiro, incluindo nossa Girl From Rio, Anitta.

Como no mundo digital é tudo instantâneo e rápido, logo os memes e piadas surgiram na internet. Confira abaixo os mais comentados.

O cantor Lil Nas X apareceu inteiramente prateado e com muito brilho e os brasileiros logo o compararam ao Prateado, personagem do antigo programa Pânico, interpretado pelo humorista Eduardo Sterblitch.

Lil Nas X for the 2023 #MetGala.



pic.twitter.com/lgYWXIi4Gu

O cantor Lil Nas X e o humorista Eduardo Sterblitch Foto: Reprodução/Twitter/@popbase/Reprodução/Instagram

A cantora Anitta também acabou virando meme. A interprete de Envolver apostou em um look todo preto e um super salto. No Brasil, quando uma pessoa está muito arrumada, bonita e elegante, nas redes sociais é usado a expressão: “servindo tudo”, forma de dizer que a personalidade está deslumbrante. Claro que Anitta estava lindíssima e logo, “serviu tudo”.

A cantora Kim Petras também não escapou das brincadeiras. Em referência a uma cena do filme As Branquelas, um perfil ironizou a maquiagem da alemã.

“amiga uma batidinha”

"amiga uma batidinha"

"não, de pó de arroz sua doida"

Outro momento icônico da noite foi quando uma barata atravessou o tapete de vermelho e as imagens logo causaram nas redes. ”Até a barata foi pro #metgala e eu não”, disse uma internauta.

Até a barata foi pro #metgala e eu não

A web também não perdoou os looks “basiquinhos” de alguns dos convidados.

O cantor e ator Jared Leto resolveu homenagear a gata de estimação do estilista Karl Lagerfeld, que foi homenageado no Met Gala 2023. Leto ficou brincando e passeando ao longo do tapete com a fantasia até o momento que decidiu revelar sua identidade.

Um internauta brincou quando fez referência à Carreta Furacão, uma carreta que possui personagens que dançam. Na montagem, Leto era um dos integrantes.

o jared leto no met gala apenas

o Jaret Leto inspirado na carreta furacão #MetGala

Outra brincadeira que foi resgatada nas redes é um meme da cor do vestido. Viral nas redes em 2015, um perfil brincou que a atriz e roteirista Olivia Wilde e a diretora de cinema Margaret Zhang, que usaram os mesmos vestidos, mas de cores diferentes, recriaram o meme.