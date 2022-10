Velório de Susana Naspolini ocorre nesta quinta no Rio

Publicidade

O velório de Susana Naspolini, que morreu aos 49 anos em decorrência de um câncer na bacia, ocorre nesta quinta-feira, 27, no Rio de Janeiro. Julia, filha da repórter da TV Globo, anunciou o local e data da despedida da mãe com uma publicação no Instagram.

“Venho convidar vocês para se despedir da mamãe. Ela sempre ficou muito feliz com o carinho de todos! A cerimônia será amanhã, quinta-feira, 27, na Igreja do Cemitério São Batista”, escreveu a jovem de 16 anos.

Aberto ao público, o velório ocorre entre 8h e 16h do horário de Brasília. “Quem puder ir, será muito bem-vindo! Tenho certeza que ela iria amar”, finalizou.

Julia também agradeceu por todas as homenagens e mensagens de apoio que recebeu desde terça-feira, 25, dia da morte de Susana.

Morte de Susana Naspolini

Nascida em Santa Catarina, a repórter morou no Rio de Janeiro por quase 20 anos. Enfrentou o primeiro câncer, um linfoma de Hodgkin, aos 18. Quase duas décadas depois, foi diagnosticada com um tumor maligno nas mamas e outro na tireoide. Recentemente, descobriu outro na bacia, que havia se espalhado para a medula óssea e outros órgãos. Segundo Julia, o fígado foi um dos mais afetados.

A filha foi também quem deu a notícia ao público. “É com o coração doendo que venho contar para vocês que mamãe não está mais com a gente. Ela lutou muito, nossa guerreira!”, disse ela com um comunicado no Instagram.

Desde então, amigos e colegas de trabalho prestam homenagem à repórter. No Jornal Nacional, inclusive, Renata Vasconcellos apareceu emocionada e chorando após tributo à Susana.

O jornalismo perdeu, nesta terça-feira (25), uma das profissionais mais talentosas, comunicativas e queridas do público do Rio de Janeiro. Depois de uma batalha longa contra o câncer, morreu, aos 49 anos, a repórter Susana Naspolini. #JN pic.twitter.com/eIsyk2mhcZ — Jornal Nacional (@jornalnacional) October 26, 2022