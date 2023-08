O velório da atriz Léa Garcia, que morreu na última terça-feira, 15, aos 90 anos, será aberto ao público no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do UOL, a despedida de uma das atrizes mais importantes do país acontecerá no sábado, 19, das 10h às 13h.

Léa com o Kikito gigante que fica na entrada do Palácio dos Festivais em Gramado. Foto: Edson Vara/Pressphot

Dona Léa Garcia, como era chamada por muitos, morreu em Gramado, cidade onde estava para participar, ao lado da também atriz Laura Cardoso, de uma homenagem promovida pelo Festival de Cinema de Gramado, em que receberia um prêmio pelo conjunto da obra.

Léa foi uma das primeiras atrizes negras na televisão brasileira e ficou conhecida no país inteiro após interpretar Rosa, na novela Escrava Isaura. Ela também fez sucesso no cinema ao viver Serafina em Orfeu Negro, filme de 1959, dirigido por Marcel Camus.

Nesta quarta-feira, 16, as homenagens feitas após a sua morte chegaram até Hollywood. A atriz Viola Davis publicou em sua conta no Instagram que tinha sido uma honra conhecê-la. As duas se encontraram em 2022 durante um jantar na casa de Lázaro Ramos e Tais Araújo.

Carreira

A atriz soma mais de 100 produções, incluindo cinema, teatro e televisão, e continuava no pleno exercício da profissão. Recentemente, ela estava em negociação para reviver a personagem Chica Xavier no remake da novela Renascer, segundo informações do jornal O Globo.

Léa fez uma participação especial na série Vizinhos, que estreia no Canal Brasil no próximo dia 25. Dirigida por José Eduardo Belmonte, a produção traz 12 atores que se revezam em diferentes papéis para gerar reflexões sobre o próprio comportamento.

A artista esteve em cartaz nos palcos de São Paulo no final do ano passado ao lado de Emiliano Queiroz. Os dois apresentaram o espetáculo A Vida Não É Justa, dirigida por Tonico Pereira, no Sesc Santana.

Neste ano, Léa ganhou uma biografia, e compareceu ao lançamento de Entre Mira, Serafina, Rosa e Tia Neguita: a Trajetória e o Protagonismo de Léa Garcia, escrita por Julio Claudio da Silva.