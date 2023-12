Vencedora do ‘Quem Quer Ser um Milionário’ revela ‘muita pedição de dinheiro’ após programa

Jullie Dutra revelou que, após ser a primeira vencedora do Quem Quer Ser um Milionário, passou a receber muitos pedidos de dinheiro. A ganhadora do programa do Domingão com Huck falou sobre o assunto nesta quinta-feira, 14.

Jullie Dutra, vencedora do ‘Quem quer ser um milionário’ Foto: Taís Vieira/Odoya Fotografia/Divulgação

Durante o Mais Você, Julie deu detalhes de como está a vida depois de ganhar o prêmio: “Muita pedição de dinheiro, gente me pedindo PIX”. Na atração comandada por Ana Maria Braga, a vencedora também recebeu dicas de Gil go Vigor.

“Quando a gente pega um dinheiro desse, normalmente a gente não sabe muito bem o que fazer (...). Ela tem alguns planos, mas se você não tem conhecimento para investir, tem a renda fixa para você colocar para o seu dinheiro não perder o valor, para você não se lascar”, orientou o ex-BBB.

Jullie respondeu: “Eu já tenho alguns investimentos em renda fixa e eu sou como o Gil, eu sou pé no chão. Acho que quando tem uma proposta muito extraordinária, lá na frente a gente pode se lascar. Prefiro ir comendo pelas beiradas e ir entendendo melhor, eu acolho realmente a dica do Gil. Acho que para quem está começando -- e eu já tenho uma experiência -- acho que vale a pena”.