‘Vendo coisas até que não devia’, celebra Ary Fontoura ao renovar carteira de motorista aos 92 anos

“Eu dirijo bem há 50 anos. Hoje, renovei por mais três anos. Não gosto do tráfego, as pessoas estão andando na rua assim como se não houvesse amanhã. Mas moro na Zona Oeste do Rio e ter carro é imprescindível”, disse ao Gshow.

Ele ainda disse que, por conta de sua idade, opta por não se arriscar muito, mas não deixa de viver a vida.