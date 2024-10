Vera Viel recebe alta após cirurgia para remover tumor: ‘Só gratidão’

A apresentadora e modelo Vera Viel, mulher de Rodrigo Faro, teve alta hospitalar após passar por uma cirurgia para retirada de um tumor maligno, realizada na última sexta-feira 11. A informação foi compartilhada por ela via stories, no Instagram.

Vera Viel, mulher de Rodrigo Faro, fala sobre recuperação de cirurgia Foto: @veraviel via Instagram

“Estou saindo hoje do hospital. Muito obrigada, Deus, por me enviar esses anjos aqui na Terra. Só gratidão”, escreveu ela, marcando os membros da equipe médica do Hospital Israelita Albert Einstein. Vera também compartilhou fotos ao lado dos médicos e do marido.

Vera Viel recebe alta hospitalar após cirurgia realizada para remover tumor maligno. Foto: @veraviel via Instagram

Rodrigo Faro, em seu perfil na rede social, publicou um vídeo em que ajuda a mulher a se equilibrar em muletas, ainda no quarto do hospital. “Nunca solte a mão de quem você ama nas dificuldades. Ele esteve comigo o tempo todo. Agora é hora de deixar o hospital e voltar pra casa”, escreveu.

PUBLICIDADE Na segunda-feira, 14, ela havia relatado na rede social que sua vida “mudou completamente” após o procedimento. Ela foi diagnosticada com um sarcoma sinovial, tipo raro de câncer, na coxa esquerda. “Aconteceram muitas coisas em uma semana, da biópsia [até] a cirurgia. Minha vida mudou completamente, e eu estou aqui para agradecer primeiramente a Deus e depois às milhares de mensagens e orações”, escreveu.

A modelo ainda compartilhou uma reflexão sobre todo o processo, desde o diagnóstico. “Em nenhum momento senti medo. Agradeci muito a Deus por ter me mostrado esse tumor na hora certa, além de ter proporcionado essa equipe médica maravilhosa e abençoada para realizar a cirurgia”, afirmou.

Vera celebrou seu aniversário de 49 anos no hospital. Com Faro, ela tem três filhas: Clara, 19 anos; Maria, 16; e Helena, 11.