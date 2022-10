Vereador assume responsabilidade por campanha bolsonarista em show de Ana Castela

O nome de Ana Castela, conhecida como Boiadeira, que ganhou destaque na música sertaneja neste ano, está dando o que falar nas redes sociais, após um show em Santa Fé do Sul, São Paulo, na noite da última sexta-feira, 30.

O que está chamando a atenção do público e rendendo críticas é a abertura do show. Na ocasião, o telão fez referências ao candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PL), exibindo bandeiras do Brasil, seguidas de uma imagem da cantora estampada o número 22, que deu sequência a contagem regressiva para sua entrada no palco, pulando o número 13, usado pelo candidato Lula (PT).

Abertura do show de Ana Castela Foto: Instagram/@murilobasi

A atitude foi na contramão da maioria dos artistas brasileiros, que está fazendo campanha de vira voto para Lula. No entanto, após a repercussão negativa, o vereador da cidade, Murilo Basi (PLS), assumiu a responsabilidade.

Em comunicado no Instagram, ele afirmou: “A Murilo Basi Produções e 017 Eventos vêm a público assumir a criação e exibição de vídeo em abertura do show da cantora Ana Castela, na cidade de Santa Fé do Sul/SP, e ressalta que não houve a intenção de assimilar qualquer imagem da artista com qualquer candidato. O vídeo em questão foi produzido por nós com a intenção de ressaltar o movimento agro e o patriotismo brasileiro.”

Vale ressaltar que logo após a abertura do show, o vereador compartilhou um vídeo do momento, declarando: “Esse show é pra você, meu Presidente! Santa Fé é Bolsonaro e Tarcísio.”

Até o momento desta publicação, Ana Castela não se pronunciou publicamente sobre o assunto.

“Mas você não falou que gostava das músicas da Ana Castela??”



Eu hoje: pic.twitter.com/KvS8BTliyT — Gabriel Campos (@gabscmps) October 1, 2022

A carreira da Ana Castela assim: pic.twitter.com/Ib8FJfR9ZI — Gabriel Campos (@gabscmps) October 1, 2022

Ana Castela acaba de fazer pelos menos metade da população mundial perder o crush nela, imagina enterrar a carreira no início assim, morreu tão novinha — ‘ (@outroatypical) October 1, 2022