Victor Meyniel: Amiga do agressor disse à polícia que ator a importunou, diz TV

Karina de Assis Carvalho, amiga de Yuri de Moura Alexandre, preso em flagrante por agredir o ator e influenciador Victor Meyniel, prestou depoimento nesta quarta-feira, 6, na 12ª Distrito Policial em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Segundo depoimento obtido pela TV Globo, a testemunha afirmou às autoridades que Victor a importunou enquanto ainda estava dentro do apartamento em que mora com Yuri.

Durante o depoimento, Karina deu detalhes do que aconteceu na noite do último sábado. Ainda conforme a TV Globo, ela relatou à polícia que o ator entrou no quarto dela e ficou irritado ao ser expulso da residência.

Segundo a emissora, ela falou que o estudante de Medicina pediu para Victor deixar o apartamento e disse que ele “não iria tratar a amiga dele assim”. No entanto, o influenciador não queria ir embora.

O Estadão entrou em contato com a defesa de Victor Meyniel. O espaço segue aberto para atualização.

O que Yuri contou

As agressões aconteceram quando Yuri e Victor já estavam na portaria. O agressor afirmou em declaração à Polícia Militar que atacou o influenciador porque ele “teria desrespeitado sua esposa”. A resposta foi dada a partir do questionamento do sargento Fabiano Valadão, do 19º Batalhão da Polícia Militar de Copacabana, no Rio de Janeiro.

O policial encontrou Victor “muito machucado e sangrando” na portaria do prédio de Yuri. Segundo o estudante, ele teria conhecido o influenciador em uma “baladinha”. Na ocasião, Yuri foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal, injúria por preconceito e falsidade ideológica por ter afirmado que era médico militar.

O que a defesa afirma

Segundo a advogada do Meyniel, Maíra Fernandes, o artista questionou Yuri se ninguém sabia sobre a sua orientação sexual. Durante a agressão, o estudante teria dito: “Eu não sou ‘viado’. Você é que é”. Já a defesa do agressor negou que ninguém soubesse e afirmou que Yuri já foi casado com uma pessoa do mesmo sexo.

Segundo o criminalista Lucas Oliveira, defensor de Yuri, ele não nega que tenha havido agressões. “Há nos autos do processo exame de corpo de delito realizado por perito oficial que prova que as lesões não geraram incapacidade, perigo de vida ou debilidade permanente.”

Em seu depoimento, segundo a Globo, Karina alega que só soube que Yuri estava preso quando acordou com uma ligação do porteiro pedindo para que ela levasse os pertences do colega para a delegacia.