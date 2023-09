Victor Meyniel: MP do Rio denuncia estudante de medicina que agrediu o ator

O Ministério Público do Rio de Janeiro oficializou uma denúncia contra o estudante de medicina Yuri de Moura Alexandre, que agrediu o ator Victor Meyniel em um prédio em Copacabana no dia 2 de setembro.

A informação foi divulgado pelo site oficial da organização na última terça-feira, 12. A Promotoria de Justiça, junto à 27ª Vara Criminal da Capital, acusam o jovem de lesão corporal, injúria por homofobia e falsa identidade.

Victor Meyniel, ator que foi espancado no Rio e acusa agressor de homofobia. Foto: Instagram/@victorrmeyniel/Reprodução

Segundo a denúncia, Yuri teria usado falas homofóbicas para se referir a Victor e teria afirmado a policiais militares que fazia parte da Aeronáutica sem realmente pertencer à organização para tentar ser favorecido.

O estudante segue mantido em prisão preventiva. No último dia 8, a Polícia Civil do Rio de Janeiro já havia o indiciado pelos mesmos crimes. Dessa forma, o caso foi passado para o Ministério Público.

O que aconteceu com Victor Meyniel?

Victor Meyniel foi agredido por Yuri de Moura Alexandre na portaria de um prédio em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro no dia 2 de setembro. Segundo a denúncia do MP, os dois teriam se encontrado em uma via público e Yuri teria convidado o ator para o seu apartamento.

Os dois teriam começado a beber e se relacionar “de forma mais íntima”, mas com a chegada de outro indivíduo que dividia o imóvel com Yuri, o estudante passou a agir de forma agressiva com Victor, empurrando-o para fora do apartamento.

Na portaria, os dois teriam discutido e Yuri passou a xingar Victor com expressões homofóbicas e agredi-lo com socos em seu rosto e cabeça. Câmeras de segurança do prédio gravaram o momento da agressão. Os registros foram divulgados pela assessoria de imprensa do ator. As imagens são fortes.

Victor aparece no chão enquanto o agressor lhe espanca. Um porteiro, que assistiu ao crime sem interagir, também foi registrado nas gravações. Ele apenas dá assistência ao influenciador após a saída do agressor. Em depoimento à polícia, ele disse que ajudou o ator e ligou para o síndico do prédio, que acionou a PM.

Em depoimento à polícia, Yuri alegou que atacou o influenciador porque ele “teria desrespeitado sua esposa”. Segundo o estudante, ele teria conhecido o influenciador em uma “baladinha”.