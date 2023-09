Victor Meyniel: Vídeo mostra quanto tempo levou para porteiro levantar ator após espancamento

Imagens obtidas pela Polícia Militar do prédio onde o ator Victor Meyniel foi agredido pelo estudante de medicina Yuri de Moura Alexandre no último sábado, 2, mostram o porteiro Gilmar José Agostini levantando o influenciador dois minutos após o fim dos ataques. Gilmar foi autuado por omissão de socorro pela delegada Débora Rodrigues, titular da 12ª DP de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Segundo Victor, o porteiro não o ajudou e apenas o “tirou da passagem” para liberar o acesso aos moradores na entrada. Em depoimento à polícia, Gilmar disse que ajudou o ator e ligou para o síndico do prédio, que acionou a PM. No vídeo que circulou pela internet durante o final de semana é possível ver o porteiro sem nenhuma reação enquanto Yuri agride Victor.

Victor Meyniel foi agredido pelo estudante de medicina Yuri de Moura Alexandre no último sábado, 2 Foto: Instagram/@victorrmeyniel/Divulgação

Segundo a cronologia da ação, por volta das 8h21 Victor e Yuri começam a discutir na portaria do prédio. Neste momento, Gilmar está no local e observa a cena. A discussão dura cerca de 3 minutos. Às 8h24 o estudante de medicina começa a agredir o ator.

Gilmar continua imóvel e até toma uma café enquanto os ataques acontecem. Quando o relógio marca 8h26 e 34 segundos, Gilmar levanta Victor do chão e o afasta da passagem. Ele volta para o seu lugar tranquilamente. Não é possível saber se ele ligou para o síndico logo depois.

O que aconteceu com Victor Meyniel

No último sábado, 2, o ator e influenciador Victor Meyniel foi agredido na portaria de um prédio no Rio de Janeiro. Segundo sua assessoria de imprensa, Victor “foi covardemente vítima de um crime de homofobia”. De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o agressor foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal, injúria por preconceito e falsidade ideológica por ter afirmado que era médico militar.

O registro da câmera de segurança do local foi divulgado pela equipe de Victor. As imagens são fortes. Nelas, o agressor dá diversos socos enquanto a vítima está no chão. Em entrevista ao RJTV nesta segunda-feira, 4, o influenciador afirmou que pediu “desesperadamente para ele parar”.