Victoria Beckham declara amor ao filho e nora após desavença familiar

Desde abril, como o casamento do primogênito Brooklyn com Nicola Peltz, a família Beckham está abalada. À revista Grazia, a atriz disse que a sogra, Victoria Beckham, tentou ofuscá-la durante a cerimônia. O comentário, então, os afastaram e resultou em uma discussão de David Beckman com o filho — que parece ter surtido efeito.

No último domingo, 2, Victoria marcou presença nas passarelas do Paris Fashion Week e foi prestigiada pela família, incluindo o filho e a nora. Logo, a presença do casal reforçou o avanço no relacionamento com os Beckham.

Na ocasião, a modelo registrou fotos da família, compartilhando, inclusive, uma imagem só de Brooklyn e Nicola juntos. “Amo muito vocês”, legendou.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz assistiram desfile de Victoria no Paris Fashion Week Foto: Instagram/@victoriabeckham

Relembre a polêmica na família Beckham

A situação iniciou após uma declaração de Nicola à revista Grazia, apontando que Victoria Beckham tentou ofuscá-la durante seu casamento. Ao DailyMail, uma fonte próxima declarou que David ficou chateado com os comentários da nora e do filho, pois entendeu que estavam “lavando roupa suja da família em público”.

Recentemente, David perdeu a paciência com a situação e se impôs com o filho. A fonte declara que o ex-jogador foi direto, dizendo: “Nós não fazemos isso em nossa família. (...) O que acontece a seguir, depende de você, mas terminamos com o drama.”

Além dos pais, os irmãos de Brooklyn também estariam chateados com o seu comportamento. “O que está sendo dito é que Brooklyn esqueceu que ele é um Beckham”, completou a fonte.