‘A vida é nosso bem mais precioso’, diz Maisa em primeira publicação após incêndio no Recife

Nesta sexta-feira, 4, Maisa Silva fez sua primeira publicação no Instagram desde que presenciou um incêndio no apartamento em que estava hospedada com amigos em Recife, Pernambuco.

O incidente aconteceu no último sábado, 29 de julho. A atriz não ficou ferida, mas foi vista chorando em frente ao prédio na zona norte da cidade pela equipe da TV Globo.

Por meio da rede social, a jovem de 21 anos disse que precisou de “um tempinho” antes de se pronunciar, afirmou que está bem e “ao lado da família e amigos”.

“Grata a Deus pela oportunidade de valorizar pessoas, momentos e de ter a consciência de que sou muito pequena perto desse universo poderoso e misterioso. Agradeço também por ele me proteger, me dar propósito e guiar cada passo meu e dos que amo. A vida é nosso bem mais precioso. No fim do dia, é isso que importa”, escreveu Maisa.

Na publicação, ela compartilhou registros ao lado dos amigos, incluindo bastidores de uma viagem que fez recentemente pela Europa. Ela disse que estava “abrindo um álbum que é parte do seu coração”. Veja:

O que aconteceu no incêndio com Maisa?

O incêndio no apartamento em que Maisa estava se iniciou por volta das 10h do sábado, 29. Segundo reportagem da TV Globo, a atriz e outras seis pessoas estavam hospedadas no 26º andar.

Ela e três amigas conseguiram sair por conta própria. Entre as pessoas presentes, estava um jovem com deficiência, que foi carregado pela babá.

Em depoimento à Globo, o síndico do edifício afirmou que o fogo foi causado por um curto-circuito no ar-condicionado de um dos quartos.

De acordo com o major Serafim, do Corpo de Bombeiros, dois jovens ficaram no apartamento, se protegendo no quarto mais afastado das chamas. Eles foram entregues à equipe do Serviço de Atendimento de Urgência (Samu), conscientes.