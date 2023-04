Web resgata vídeo antigo em que Dalai Lama deixa Lady Gaga desconfortável ao tentar tocá-la

No último dia 10, um vídeo onde Dalai Lama, 87 anos, pedia para um menino menor de idade chupar sua língua viralizou nas redes sociais. Em uma onda de críticas, a repercussão do momento foi vista negativamente pelos internautas. Após o ocorrido, o líder espiritual publicou um comunicado se desculpando pelo ocorrido.

Depois do episódio, internautas acharam um vídeo antigo onde Dalai Lama tenta tocar na cantora, colocando a mão muito próxima às partes íntimas de Lady Gaga. Ela demonstrou desconforto com a situação.

O caso ocorreu em 2016, nos Estados Unidos, quando Gaga e Lama participavam de uma mesa redonda com perguntas e respostas em uma conferência.

Ambos estavam sentados lado a lado e é quando Lama cutuca o joelho da cantora como se fosse uma brincadeira. Gaga sorri e acena a cabeça negativamente. O líder espiritual do Tibet, então, insiste e toca a mão da cantora, que está muito próxima às partes íntimas dela, ela tira as mãos dele de si.

Internautas repudiaram a atitude de Lama. “O sol nem nasceu na fazendinha e o Dalai-Lama ataca novamente... Ele se prevalece. Enquanto não arregaçarem a cara desse ser transcedental ele não vai parar!!”, disse um perfil.

pic.twitter.com/WL8SBlMEze — patricia cezak (@paticezakslo) April 18, 2023

Outro vídeo que foi resgatado e está circulando nas redes sociais, é de uma menina com deficiência física. A garotinha está sentada ao lado do líder espiritual que faz carinho no braço dela. O caso ocorreu em 2018 em um evento da Singularity University, na Holanda. Um perfil respondeu ao vídeo dizendo: “Gente eu estou chocada, com o homem “santo” do Tibet”. “Nojo”, disse outro.

Menina com duas mãos mecânicas em evento da Singularity University na Holanda, sendo tocada por esse ser nojento e asqueroso do Dalai Lama.