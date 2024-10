Vídeo: Atriz de ‘Floribella’ se manifesta pela 1ª vez, meses após perder filho em incêndio; veja

Ela disse que quer voltar, aos poucos, às redes sociais. “Gosto desse espaço, porque me faz bem estar em contato com as pessoas, me comunicar, e aqui é um lugar onde sinto que posso fazer tudo isso”, afirmou.

Mariana finalizou agradecendo novamente ao seguidores. “Me emociona muito todo o carinho e empatia. É preciso tentar dar sempre a melhor versão de nós mesmos, ainda que a vida lhe dê o pior. Escolher sempre o caminho da luz. Seguiremos em contato”, compartilhou.