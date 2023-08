Vídeo em que Kirsten Dunst diz ter achado ‘constrangedor’ beijar Brad Pitt viraliza na internet

Um vídeo em que a atriz Kirsten Dunst diz ter achado “constrangedor” beijar Brad Pitt viralizou na internet nesta quarta-feira, 9. A declaração da artista foi feita durante uma entrevista em 1994. Na ocasião, ela estrelava o longa Entrevista com o Vampiro ao lado do astro e precisou beijá-lo durante as filmagens. A jovem tinha apenas 12 anos na época, enquanto Pitt estava com 31.

A repórter questiona se Kirsten realmente odiou beijar o ator e a pequena respondeu que foi “constrangedor”. “Quer saber? Eu amo o Brad Pitt, ele é muito legal. Só acho constrangedor. Eu tenho 12 anos e ele 31. Ele é um homem, por que eu ia gostar de beijá-lo?”, explica. A atriz ainda pontua que Brad Pitt já era um homem naquele momento, e que por isso foi estranho.