Vídeo: Ex de Ryan SP sai em defesa do funkeiro após vazamento de foto em que ele parece agredi-la

A influenciadora Giovanna Roque, de 25 anos, saiu em defesa do ex-namorado, o funkeiro MC Ryan SP, de 23, após o vazamento de uma imagem em que ele parece agredi-la com um chute. A jovem é mãe de Zoe, de nove meses, filha do ex-casal.

“O Ryan não é essa pessoa ruim que vocês estão pensando que ele é. Ocorreu, sim, uma discussão no último término que a gente teve. O Ryan tinha aprontado e aí, nesse dia, eu perdi muito a cabeça, fiquei muito nervosa”, disse ela em um vídeo publicado nesta sexta, 27.

PUBLICIDADE O namoro durou pouco mais de um ano, entre términos e reconciliações. A última separação foi anunciada no dia 12 de setembro. A suposta agressão teria ocorrido em abril, quando a filha do casal tinha três meses. “Quebrei o telefone dele, fui para cima dele. E aí, ele ficou muito nervoso por conta dessas coisas e acabou vindo para cima de mim também, porque ele também perdeu a cabeça. A gente deu abertura pro inimigo. Isso nunca aconteceu antes”, completou a influenciadora.

Giovanna afirmou que, desde que conheceu Ryan, é vítima de “pessoas inventando coisas”, até mesmo de que sua filha não seria do funkeiro. “É uma situação que foge do controle e agora entraram nas câmeras da casa dele. Vocês têm noção disso? É uma perseguição absurda”, disse.

Giovanna Roque e MC Ryan SP em foto divulgada por ela no Instagram. A influenciadora defendeu o funkeiro após vazar imagem de suposta agressão. Foto: @giroquue via Instagram

Ela ainda que disse ser colocada em uma situação como essa “é vergonhoso”: “Me ter em uma situação dessa, com as pessoas me enxergando como coitada. Não, gente, não sou coitada. A gente realmente brigou (...) tivemos nossa privacidade exposta, então quer dizer que o Ryan não pode errar uma vez?”.

A imagem da briga foi vazada pelo colunista Leo Dias. Ele afirma que o cantor se pronunciou sobre o assunto em troca de mensagens: “Diz pro Leo que eu entendo ele e sei que é o trabalho dele. (Mas) Isso vai acabar com a minha carreira, mas sou filho de Deus e sei que errei e naquele vídeo mostra um cara que eu não sou”, teria dito Ryan.

Após o episódio, a Caldi Comunicação, empresa de assessoria de imprensa, informou que rompeu o contrato que tinha com o funkeiro. O cantor se apresentaria no festival Maringá Folia, no Paraná, mas teve o show cancelado pela organização.

“Assim que as notícias envolvendo o artista MC Ryan SP se tornaram públicas, entramos em contato imediato com sua equipe de produção, que nos atendeu prontamente. Após uma análise cuidadosa da situação, decidimos cancelar a apresentação do MC Ryan SP na Maringá Folia, programada para este sábado, 28 de setembro”, diz nota divulgada nas redes sociais.