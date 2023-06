Vídeo: Kourtney Kardashian anuncia gravidez de Travis Barker com cartaz no show do Blink-182

Kourtney Kardashian está grávida de seu primeiro filho com Travis Barker. O anúncio foi feito na madrugada deste sábado, 17, através de uma surpresa para o pai da criança.

Durante o show da Blink 182, em Los Angeles, o baterista avistou Kourtney na plateia levantando um cartaz que dizia: “Travis, estou grávida”. Um vídeo do momento foi compartilhado nas redes sociais do casal.

Nas imagens, é possível ver que a influenciadora aparece no telão do show. Em seguida, ela é notada pelos companheiros de banda que comemoram no meio da apresentação: “Alguém vai ter um bebê”.

Chocado, Travis sai do palco e abraça a esposa. Kourtney e Barker se casaram em maio de 2022, em uma cerimônia familiar na Itália.

Os dois já possuem filhos de antigos relacionamentos. Travis já é pai de Landon e Alabama, de seu casamento com a ex-esposa Shanna Moakler. Kourtney é mãe de Mason, Penelope e Reign, frutos de seu relacionamento com Scott Disick.