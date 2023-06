Vídeo: Luciana Gimenez mostra cobertura com parede de celulares e closet de sapatos; veja

Luciana Gimenez mostrou detalhes de seu apartamento, avaliado em R$ 40 milhões, nesta segunda-feira, 5. O vídeo viralizou devido a algumas excentricidades da decoração, como uma parede com celulares e um closet só para sapatos.

O tour pela cobertura da apresentadora foi publicado no canal PodDelas, das influenciadoras Tata Estaniecki e Boo Unzueta. No vídeo, Luciana revelou que teve dificuldades na mudança para o apartamento.

Isso porque ela foi morar nessa cobertura no período da pandemia e foi difícil transportar a mobília na época do isolamento. “Quando cheguei aqui, não tinha nada. E para fazer entrega das coisas? Chorava, porque isso podia comover as pessoas”, brincou.

Após mostrar a sala, que era decorada com diversas obras de arte, a modelo exibiu a cozinha e confessou que não sabe cozinhar. Depois disso, o influenciador Lucas Rangel mostrou a parede com celulares. Trata-se de uma coleção de seus aparelhos antigos.

Depois disso, Luciana mostrou seu closet só de sapatos. “Não são tantos sapatos, se você pensar que aí tem uma vida inteira. Eu dou valor ao dinheiro, e sou muito cuidadosa”, disse ela sobre uma bota de R$ 25 mil. Veja o vídeo completo: