Closet gigante, sala com 26 bolas de discoteca e mais: Veja vídeo de mansão de RuPaul

RuPaul abriu as portas de sua mansão em Beverly Hills, Los Angeles, nesta terça-feira, 16. A apresentadora do RuPaul’s Drag Race mostrou sua casa, comprada em 2019, para a revista Architectural Digest.

RuPaul vive na mansão com seu marido Georges LeBar e o casal teve auxílio do designer de interiores Martyn Lawrence Bullard e o arquiteto Christopher Hatch McLean para fazer a decoração.

“Esta é a casa de Ru, uma mansão de estilo projetada como o centro do palco… Eu não poderia imaginar um lugar mais apropriado para a mãe drag do universo manter a corte”, disse Bullard à revista.

Além do hall de entrada com uma grande escada de mármore, a casa tem como destaque a Sala de Discoteca, que conta com 26 bolas de discoteca penduradas no teto e fotos de artistas como Donna Summer, Diana Ross e Dionne Warwick.

Outro cômodo que teve bastante evidência no vídeo devido ao tamanho é o closet da mansão. O ambiente é uma espécie de “museu” que guarda memórias de todos os projetos, eventos e momentos especiais da vida e da carreira do astro.