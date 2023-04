Vídeo mostra resgate de Jeremy Renner após acidente na neve; assista

Foi divulgado, nesta segunda-feira, 17, um vídeo que mostra o momento em que o ator Jeremy Renner recebe socorro após o acidente na neve que sofreu no início de janeiro.

Na ocasião, ele foi atropelado por um limpa-neve enquanto tentava salvar o sobrinho, que seria atingido pela máquina. Ele ficou em estado crítico, mas já se recuperou.

A gravação foi feita por uma câmera que estava na roupa de um dos policiais no local. Nas imagens, é possível ver o intérprete do Gavião Arqueiro deitado com sangue ao seu redor e recebendo o atendimento de cinco socorristas.

Os ferimentos mais graves do artista foram censurados, assim como os rostos dos socorristas e das testemunhas que estavam presentes no local do acidente. Veja:

Apesar da gravidade do acidente, Renner se recuperou e já está bem. No último dia 11 de abril, ele compareceu à estreia de Rennervations, sua nova série no Disney+, de bengala e patinete.

Na primeira entrevista que deu após a recuperação, o ator disse que, no hospital, se comunicou com a família através da linguagem de sinais. “Perdi músculos e ossos nesse episódio, mas hoje eu estou cheio de amor e titânio”, afirmou.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais