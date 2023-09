Vídeo de Rica Perrone sobre discussão com entregador é alvo de críticas: ‘Joguei pacote nele’; veja

O jornalista esportivo Rica Perrone se tornou alvo de críticas nas redes sociais após relatar ter jogado um pacote em um entregador de aplicativo depois de uma discussão. A declaração foi dada por Rica durante o podcast O Poder nos Bastidores em julho, mas o trecho viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira, 11.

Segundo o jornalista, o homem havia se recusado a entregar a comida na porta de seu apartamento. Ele, porém, também se recusou a descer para receber o pedido por estar trabalhando.

Rica Perrone é criticado por vídeo em que diz ter jogado pacote em entregador de aplicativo após discussão. Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/O Poder nos Bastidores

O entregador cedeu e subiu até o local. Mas, chegando lá, alegou que o ‘normal’ seria que Rica descesse até a portaria do prédio. O jornalista rebateu dizendo que ele era o primeiro a negar a entrega do pacote em sua porta.

Na sequência, o homem lhe contou sobre o caso de um colega que havia tido a moto roubada na frente do edifício. “Eu falei: ‘Mas você quer que eu faça o quê?’. E ele respondeu: ‘Desce para pegar a p**** da sua encomenda’”, contou Rica.

Após a fala, o jornalista afirmou ter jogado o pacote de volta, dizendo para que o entregador fosse embora do prédio em meio a xingamentos. “Eu estava com o pacote do negócio na mão, joguei nele e falei: ‘Vai embora, seu c**** do c****lho. Vai embora que eu vou abrir reclamação contra você. Quem você acha que é para vir na porta da minha casa e falar assim comigo?’”, disse.

Assista ao relato de Rica Perrone:

Depois da repercussão do caso nas redes sociais, Rica usou seu perfil no Twitter para rebater as críticas que recebeu. Ele alegou que o motivo de ter jogado o pacote não teve a ver com a recusa do entregador em subir até o apartamento, mas sim com a suposta discussão.

“Eu não sei se acredito em erro ou maldade, seja como for, está bem claro no vídeo que eu não estou tratando o cara mal por ele subir ou não. Mas sim por ele me dizer na porta de casa: ‘Desce para pegar a p**** da sua comida’. Sejam honestos”, escreveu.

O jornalista também usou sua conta no Instagram para publicar uma sequência de stories sobre o caso. Ele voltou a afirmar que a atitude foi estimulada pela fala do entregador e disse que pretende sair do Brasil. “Nunca vivi um ataque tão covarde, sem sentido e a troco de nada como esse”, escreveu.

Veja o pronunciamento de Rica Perrone: