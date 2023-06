Vídeo: Zeca Pagodinho anda de metro pela 1ª vez em Los Angeles e celebra ‘sonho realizado’

Zeca Pagodinho andou de metrô pela primeira vez em Los Angeles. O cantor compartilhou um vídeo do momento em seu perfil nas redes sociais, nesta segunda-feira, 5.

No Instagram, a equipe do sambista postou momentos de Zeca no vagão: “Existe uma primeira vez para tudo! E hoje, em Los Angeles, foi a estreia do Zeca Pagodinho a bordo de um metrô. Será que vai virar rotina?”.

Na gravação, o músico aparece ainda descendo a escada rolante, comprando o bilhete e passando pela catraca. Usando meias e chinelo, ele disse:

“Cheguei. Tamo chegando, consegui. Sonho realizado, andei no metrô”, celebrou. Na rede social, Zeca tem compartilhado registros de seus passeios pelos Estados Unidos.

Anteriormente, ele esteve em Nova York, visitou a Times Square e tirou fotos com bonecos vivos. Em São Francisco, o artista também registrou seu passeio pelos pontos turísticos.