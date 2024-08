Vídeo: Zezé Di Camargo anuncia sexo de bebê com Graciele e surpreende com casamento em chá-revelação

O cantor Zezé Di Camargo surpreendeu os fãs ao realizar um casamento com Graciele Lacerda durante o chá-revelação do primeiro bebê do casal neste domingo, 25. O evento foi transmitido por meio de uma live no Instagram.

No dia, o casal descobriu que está esperando uma menina. A criança se chamará Clara. Após o anúncio do sexo da bebê, Zezé pediu para que os convidados permanecessem nos seus lugares para celebrar a união com Graciele com um padre que estava no local. “Todos que estão aqui fazem parte da nossa vida”, declarou. Veja o vídeo acima.

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda anunciam sexo de bebê. Foto: @zezedicamargo via Instagram

PUBLICIDADE Os dois anunciaram a gravidez da primeira filha do casal em julho. Graciele atribuiu a gravidez à fé. O casal tentava ter um filho há cerca de quatro anos e realizou duas tentativas frustradas de fertilização in vitro. “Houve tempos em que eu me sentia perdida sem saber qual seria o próximo passou ou se realmente deveria dar o próximo passo”, afirma no vídeo divulgado nas redes. “Mas em todos esses momentos a minha fé em Deus me manteve firme.”

Zezé, 61 anos, já é pai da cantora Wanessa, 41 anos, Camilla, 38 e Igor, 29, frutos do antigo casamento com Zilu Camargo, de quem o sertanejo se separou em 2012. Já Graciele será mãe pela primeira vez aos 43 anos de idade. O casal está junto desde 2014.