Viih Tube recebe alta e está em casa após internação na UTI de hospital

Viih Tube recebeu alta do hospital em que estava internada na tarde deste sábado, 16, e está em sua casa. Ela havia sido hospitalizada em uma UTI desde a última quinta-feira, 14, três dias depois do nascimento de seu filho, Ravi, fruto do relacionamento da youtuber com o ex-BBB Eliezer.

Desde a sexta, 15, ela já havia sido transferida para um quarto da Maternidade Pro Matre, em São Paulo, onde estava. A causa dos problemas pós-parto não foram informadas, apenas o fato de que ela precisava de transfusões de sangue. O bebê passa bem.

Viih Tube ao lado de seu filho recém-nascido, Ravi Foto: @viihtube via Instagram

PUBLICIDADE “Foram muitas coisas qeu aconteceram. Assim que eu me sentir bem, venho aqui falar com vocês! Mas de início queria agradecer a cada oração, cada mensagem positiva. E também agradecer meus médicos, enfermeiros, pediatra, doula, fisio, todos!”, escreveu Viih Tube em seu Instagram. Ela também compartilhou momentos da chegada do novo filho à sua casa, e a primeira vez em que conheceu a irmã, Lua.

Confira abaixo a íntegra do comunicado de imprensa divulgado pela assessoria de Viih Tube:

“Viih Tube teve alta hospitalar, na tarde desta sábado (16).

Na quinta-feira (14), três dias após dar à luz ao segundo filho, Ravi, a influenciadora e empresária foi internada na UTI da Maternidade Pro Matre, em São Paulo, necessitando de transfusão de sangue.

Com quadro clínico estável, seguiu monitorada pela equipe médica, na companhia da mãe Viviane. O marido Eliezer, cuidava de Ravi, também na maternidade. O recém-nascido continuou amamentado pela mãe, de três em três horas, e está muito saudável!

Na manhã de sexta-feira (15) Viih Tube apresentou melhora significativa e foi liberada para o quarto.

E nesta tarde veio a esperada alta hospitalar, já anunciada pela própria, nas redes sociais

Viih Tube manterá repouso em casa, mas agora na companhia da família completa. Lua vai finalmente matar a saudade dos pais e conviver com o irmãozinho!

Agradecemos o carinho de toda imprensa!”