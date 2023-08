Viih Tube revela que apanhou na rua devido a cancelamento antes do BBB; saiba motivo do linchamento

Viih Tube revelou que apanhou na rua em meio a um cancelamento que viveu nas redes sociais, antes de sua participação no Big Brother Brasil 21. A ex-sister detalhou o ocorrido nesta quinta-feira, 17.

Em entrevista ao canal da influenciadora Foquinha no Youtube, Viih relembrou que foi uma das primeiras personalidades da internet a ser alvo de um linchamento virtual e, na época, ficou traumatizada com a perseguição.

“Não vou falar que foi necessário, porque algumas coisas que eu passei acho que foram desnecessárias, cheguei até a apanhar na rua. Cheguei em um nível de cancelamento grande. Mas acho que ter passado por tudo aquilo me tornou muito mais forte”, disse.

Depois disso, a influenciadora revelou que, além de ficar muito reclusa em sua casa, ela desenvolveu depressão e tinha dificuldade de se manter autência nas redes sociais. Na entrevista, ela definiu seu comportamento nesse período como de um “robô”.

“Eu me prendi em uma caixa, tinha muito medo de ser cancelada, entrei em uma fase totalmente depressiva, fiz muita terapia, fiquei muito mal. Entrei em uma caixinha e perdi minha essência. Eu virei um robô, tudo o que todo mundo falava, eu falava igual, com medo de dar a minha opinião. Tudo eu tinha medo”, revelou.

Foi depois disso que ela decidiu entrar no BBB, para perder o medo de se mostrar. “Entrei no BBB por isso. Eu falei: ‘Chega, está tudo bem errar’. Eu perdi a minha essência. Por isso que eu saí do BBB tão em paz”, declarou.

Continua após a publicidade

Por que Viih Tube foi cancelada?

O cancelamento que Viih se refere na entrevista foi em 2016, quando ela tinha 16 anos. Na época, ela publicou um vídeo no Youtube “ensinando” a alimentar um gato que dormia.

Vídeo de Viih Tube em 2016 Foto: Reprodução/ Youtube/ Viih Tube

A influenciadora cospiu na boca do animal e a “brincadeira” gerou grande repercussão negativa, trazendo o nome dela entre os assuntos mais comentados no Twitter. Na época, Viih se pronunciou pedindo desculpas.

“Eu sei que errei. Realmente não pensei nas consequências. Eu nunca mais vou fazer uma brincadeira deste tipo com o meu gato. Todo mundo tem razão”, disse ela nas redes sociais.