Viih Tube brinca sobre tomar banho após nascimento de Lua: ‘Se já não gostava antes, agora, então’

Viih Tube compartilhou com seus seguidores do Instagram mais um relato da maternidade depois do nascimento de Lua, sua primeira filha com Eliezer. A influenciadora brincou com o fato de que não está com tempo para tomar banho - relembrando sua passagem no Big Brother Brasil 21, onde o público e os participantes da casam chamavam atenção sobre a higiene da famosa.

“Quem acompanha nossa vida, compensa mais ver os stories do Eli do que os meus. Ele posta tudo. Se não estou amamentando, estou dormindo. Se não estou dormindo, estou gravando trabalho. Se não estou gravando trabalho, estou amamentando. São essas três coisas que eu faço”, compartilhou.

“Banho? Se eu já não gostava antes, agora, então”, completou em tom de brincadeira.

Na época que participou do programa, o Fantástico fez uma matéria especial para contar quantos banhos os participantes tomaram e a loira, em 42 dias de confinamento, entrou embaixo do chuveiro apenas 22 vezes.