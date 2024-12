Viih Tube chora e revela o que falta para filho Ravi receber alta em hospital

“Logo estaremos em casa. Ele está melhorando a cada dia, voltou a fazer cocô, está ótimo. Sempre esteve ótimo clinicamente. Quem olhava falava, ‘nossa, ele não está doente! Não parece!’”, disse Viih Tube.

A influenciadora comentou: “Eu estava evitando aparecer aqui. As pessoas falam que a internet tem muita energia ruim, e eu concordo. Mas vou falar para vocês que, nesse caso, a energia boa e as orações foram muito maiores. Muita gente que estava com a gente. Orando e torcendo.”