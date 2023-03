Viih Tube comenta a ‘demora’ para o nascimento da filha Lua: ‘Já está puxando o pai azarado’

A gravidez de Viih Tube, anunciada em setembro de 2022, virou motivo de meme nas redes sociais. Internautas brincam que a gestação já “dura mais de um ano”, visto que Claudia Raia, gestante na mesma época, já comemorou o primeiro mês do nascimento de Luca, enquanto a influenciadora digital segue sem perspectiva para a chegada de Lua. No Instagram, na noite da última segunda-feira, 27, a ex-BBB comentou o assunto.

Viih respondeu algumas perguntas dos seguidores em relação ao parto. Segundo ela, “não tem nada marcado” para o nascimento da filha, fruto do seu relacionamento com Eliezer. “[Lua] vai vir quando quiser. Se permanecer sentada vai ser cesária, porque é mais seguro. Mas se ela virar quero muito tentar parto normal. Tenho menos medo dele do que da cesária, para ser honesta”, explicou.

A influenciadora digital brincou que a situação é resultado da fama de azarado do marido. “A porcentagem de bebês que não viram é de 4%. Minha filha já está puxando o pai azarado, famoso pela roleta de zeros [no BBB 22] e fazendo parte dos 4%”, disse bem-humorada.

Viih Tube e Eliezer casaram no civil Foto: Reprodução/Instagram/@viihtube

Na última semana, Viih e Eli se casaram no civil; o anúncio foi feito no Instagram. “Agora é oficial: casamos no civil. Eu me sinto tão segura ao seu lado, me sinto mais forte, mais confiante. Meu marido. Fico lembrando do dia que casamos no Rock in Rio, quem diria que casaríamos de verdade e estaríamos tão felizes construindo nossa família! Cada passo que damos juntos eu fico mais feliz! É um prazer dividir a vida com você, meu amor!”, compartilhou a influenciadora digital.