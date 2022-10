Viih Tube conta tema inusitado para chá revelação de seu primeiro filho

Desde que Viih Tube e Eliezer anunciaram a primeira gravidez, em setembro, o casal tem pautado com frequência o tema em nas redes sociais. Logo, o assunto tem gerado cada vez mais curiosidade entre os seguidores. Na última segunda-feira, 3, por exemplo, a influenciadora digital foi questionada sobre o chá revelação e não conseguiu esconder a ideia de tema inusitado para a ocasião.

Viih participou do BBB 21 e Eliezer da edição posterior, neste ano, e se conheceram logo após o designer deixar o reality. Por isso, a inspiração da festa, para descobrir se esperam um menino ou uma menina, será inspirada no programa.

Viih Tube e Eliezer anunciaram no dia 20 de setembto que estão esperando o primeiro filho Foto: Instagram/@viihtube

“Vou fazer chá revelação. A gente já escolheu o tema, as brincadeiras, as coisas, tudo. Vai ser muito legal! O tema do chá é BBBaby”, contou a influenciadora.

Segundo Viih, a ideia do tema inusitado é clara: “Como eu e o Eli nos conhecemos por conta do BBB, então vamos fazer tudo em cima do BBB. Vai ser bem legal! Vai ser bem especial para a gente.”