Viih Tube divulga vídeo do parto da filha Lua: ‘Não consigo acreditar que saiu de mim’

Nesta sexta-feira, 14, Viih Tube divulgou um vídeo com bastidores do parto de sua primeira filha, Lua, que nasceu no domingo de Páscoa, 9.

Na gravação, é possível ver o momento em que o ex-BBB Eliezer, pai da bebê, corta o cordão umbilical da filha, além da emoção dos familiares que acompanharam o momento.

Na legenda, a influenciadora contou detalhes sobre o nascimento da criança. “Comecei a ter contrações de sábado pra domingo, internei sábado à noite e domingo de Páscoa cedinho ela nasceu. O mais louco é que minha mãe também nasceu em um domingo de Páscoa”, disse.

“Ela é muito linda, não consigo acreditar que saiu de mim, tão perfeita, parece que foi esculpida, cada traço seu filha, te ver pela primeira vez, o nosso reconhecimento, o momento da gente se conhecendo, foi o sentimento mais louco que já senti até hoje”, continuou.

Viih ainda aproveitou a publicação para se declarar à filha: “Eu olho para você e é um amor como todos me diziam, sem explicação, não existe igual, é um sentimento novo, um amor novo, o maior do mundo. Protegerei você de absolutamente tudo minha princesa. Nossa jornada juntas está só começando”

Ela concluiu garantindo aos seguidores que, em breve, vai gravar um vídeo relatando como foi o parto e prometeu que contará “como foi cada detalhe de uma forma bem verdadeira”.