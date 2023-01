Viih Tube diz que ‘se afastou’ da internet porque a taxa de ferro no seu sangue ‘baixou muito’

Viih Tube, influenciadora digital e ex-BBB, publicou um vídeo em seu story no Instagram para explicar porque está menos ativa nas redes sociais nos últimos dias. Segundo a ex-BBB, ela começou a se sentir mais triste, mais sonolenta e mais cansada e decidiu fazer alguns exames, que constataram que a concentração de ferro em seu sangue estava baixa.

Em vídeo publicado no Instagram, Viih Tube disse que está tudo bem com a sua gravidez, apesar de a concentração de ferro em seu sangue ter reduzido Foto: Instagram.com/@viihtube

O quadro clínico, porém, não significa que há algo de errado com a gravidez. Ela relatou que, segundo sua médica, a situação é normal para o período de gestão. “Minha filha está sugando tudo, e que ela seja saudável mesmo. Então, vou ter que tomar algumas coisinhas pra melhorar o ferro”, disse.

Sobre a sua filha, Viih Tube reiterou que ela passa bem e que seu estado de saúde é bom. “A Lua está perfeita, graças a Deus! Mas, como eu estou um pouco sumida, queria compartilhar com vocês isso. Não queria que vocês estranhassem”, afirmou. “Estou sendo o mais transparente possível com vocês. Até de candidíase, de sexo na gravidez já falei com vocês”.