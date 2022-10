Viih Tube e Eliezer anunciam sexo do bebê em chá revelação inspirado no ‘BBB’; confira

Viih Tube e Eliezer anunciaram neste domingo, 16, que estão esperando uma menina. Os ex-participantes do Big Brother Brasil fizeram um chá revelação inspirado no reality show.

O evento contou com pessoas fantasiadas de Dummy, que derramaram uma tinta da cor rosa no casal para anunciar o sexo do bebê. “Era meu sonho ser mãe de menina”, revelou Viih Tube.

Youtube/ Viih Tube

Tiago Leifert, ex-apresentador do BBB, apareceu em um vídeo gravado, exibido antes do anúncio, em que falou sobre paternidade. “Ninguém está preparado para ser pai, a gente aprende”, disse.

Os ex-participantes do programa revelaram a gravidez no final de setembro deste ano, um mês após assumirem o namoro. Eles já eram vistos juntos antes, mas diziam se relacionar sem compromisso.