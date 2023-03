Viih Tube e Eliezer se casam no civil: ‘Meu marido’

A influenciadora Viih Tube e o ex-BBB Eliezer se casaram no civil. Ela usou o Instagram para anunciar que a união entre os dois foi oficializada. O casal aguarda a chegada da filha Lua.

Casal está junto desde o ano passado e aguarda a chegada da filha Lua Foto: Instagram/@viih_tube

“Agora é oficial: casamos no civil. Eu me sinto tão segura ao seu lado, me sinto mais forte, mais confiante. Meu marido. Fico lembrando do dia que casamos no Rock in Rio, quem diria que casaríamos de verdade e estaríamos tão felizes construindo nossa família juntos! Cada passo que damos juntos eu fico mais feliz! É um prazer dividir a vida com você, meu amor!”, começou ela no texto, acompanhado de uma foto com Eliezer assinando um papel.

“Eu te admiro tanto, te amo tanto! Às vezes fico só olhando para você e sentindo um turbilhão de sensações, um amor tão puro! E não pensem que futuramente não vamos ter aquela cerimônia gigantesca, porque vocês sabem que amo fazer uma festa”, finalizou.

Nos comentários, amigos e fãs desejaram felicidades ao casal. “Feliz demais por vocês”, escreveu Rodrigo Mussi. “Deus abençoe vocês”, comentou a cantora Gabi Martins. “Ai, gente! Eu amo tanto essa nova vibe da Viih! Vocês sentem isso?”, publicou uma fã.

Os dois anunciaram o namoro em agosto do ano passado. Em setembro, eles revelaram que estavam à espera da filha, que ainda está sendo gestada.

