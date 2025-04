Viih Tube e Eliezer se vestem de Barbie e Ken em festa de 2 anos da filha Lua; veja

Lua, filha de Viih Tube e Eliezer, completou dois anos nesta quarta-feira, 9, e a data foi celebrada em grande estilo. A pequena começou o dia com uma comemoração intimista em casa ao lado dos pais e, durante a tarde, ganhou uma superfesta em um buffet. O tema escolhido para este ano foi “Barbie”, com decoração lúdica e figurino à altura da comemoração.

Viih Tube celebra os 2 anos de Lua com look combinando Foto: @viihtube via Instagram

A aniversariante apareceu vestida toda de rosa, com direito à saia de tule, laço no cabelo e óculos de sol em formato de coração, no clima fashionista da boneca. O casal, que adora uma produção, também entrou na brincadeira: Viih e Eliezer se vestiram como Barbie e Ken, e até o caçula da família, Ravi, foi incluído no visual temático e vestiu um terninho rosa.

Viih Tube, Eliezer, Lua e Ravi entram no mundo da Barbie para comemorar os 2 anos da primogênita Foto: @viihtube via Instagram

Mais cedo, Viih Tube publicou uma homenagem para a filha no Instagram. “2 anos… 2 anos da melhor coisa da minha vida! Me tornei sua mãe! [...] Você é minha vida, Lua, eu não consigo nem descrever o que eu sinto por você!”, escreveu.

No ano passado, a comemoração de 1 ano de Lua já havia chamado atenção pelo luxo. Foram três dias de festa em um hotel, com direito a shows, recreação e uma programação intensa para amigos e familiares. Foi tudo tão grande que Viih Tube disse que ficou traumatizada.