Viih Tube faz ‘tour’ em ‘corpo real’ na gravidez e mostra estrias, celulites e manchas; veja

Na reta final da gravidez, Viih Tube fez um “tour” pelo seu corpo, para mostrar a realidade. Em vídeo compartilhado no YouTube, a influenciadora digital expôs que a iniciativa é, também, para nunca se esquecer de seu processo gestacional.

“Deixa marcas, porque faz parte do processo. Não se cobre de não ter marcas, não ter cicatrizes, porque, na verdade, fazem parte da sua história. (...) Tenta interpretar dessa forma que fica mais fácil”, iniciou.

Mesmo mantendo os cuidados preventivos, como hidratação da pele e prática de pilates, Viih Tube não ficou ilesa das marcas da gravidez Foto: Reprodução/Instagram/@viihtube

A ex-BBB contou que ganhou mais de 20 kg durante a gestação, além de algumas estrias ao lado da barriga, celulites nas pernas, dobras nas costas, manchas na pele, fraqueza nas unhas, inchaço, crescimento de pelos na barriga, queda de cabelo e escurecimento dos seios, virilha, umbigo e axilas. Os relatos foram exibidos em detalhes com imagens de cada região citada.

“Estrias, celulites e manchas são o que eu mais consigo reparar e resumir”, destacou. Apesar das queixas, que variam entre as mulheres grávidas e tentem a mexer com a autoestima, Viih disse compreender que são fatores decorrentes do “esticamento da pele e das alterações hormonais do período”. Por isso, mesmo mantendo os cuidados preventivos, não escapou das marcas.