Viih Tube mostra cicatrizes após um mês do nascimento da filha: ‘Contam uma história’

Viih Tube usou seu perfil do Instagram neste sábado, 20, para compartilhar com seus seguidores as mudanças que teve no seu corpo após um mês do nascimento da sua filha Lua, fruto do seu relacionamento com Eliezer.

No relato, a influencer mostrou estrias, celulites e manchas, revelando também que ganhou 22kg, mas que acreditava que o “corpo pudesse sofrer mais”. A famosa, que no final da gravidez já havia compartilhado como estava se sentindo na sua primeira gestação, ressaltou que o seu “corpo conta uma história”.

Viih Tube, Eliezer e Lua Foto: Marcelo Cinigalha

“Dá pra ver que [as marcas das estrias] ficaram bem grossinhas e vermelhas. Minhas unhas, gente, ficaram finas que nem papel. No pós-parto, ficaram durinhas e eu até cortei. A criadora de conteúdo digital também percebeu mudanças no cabelo: “Não sei o que aconteceu, mas ele ficou mais brilhoso e volumoso. Falaram que cai, mas comigo não caiu, mas acho que ainda vai”.

Sobre o peso que ganhou disse ser “um processo normal” e queria compartilhar com seus seguidores - que elogiaram sua postura por mostrar uma maternidade real.

Viih Tube fala sobre a pressão estética na gravidez

Apesar de deixar clara a importância dos cuidados com o corpo e a mente durante a gravidez, destacando problemas como diabetes gestacional e pré-eclâmpsia, ela afirmou que o medo de engordar é só mais um excesso de cobrança.

“Mulheres, enquanto vocês estiverem saudáveis, e cuidando da saúde do seu bebê, não se preocupem com o corpo, com engordar, com a estética nesse momento, é a última coisa que você deve pensar, seja leve com você, curta esse momento, encare cada mudança como um processo de um momento lindo que está vivendo. Você não vai sair com a barriga chapada do parto, não vai ter mais o mesmo corpo que tinha antes, e não se cobre pra ter isso, é desumano com você mesma”, disse ela.