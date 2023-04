Viih Tube mostra momentos antes do parto e diz que filha precisou de banho de luz: ‘Coração doeu’

A influenciadora Viih Tube deu mais detalhes após o nascimento da filha Lua, no dia 9 de abril. Por meio dos stories do Instagram, ela mostrou os preparativos para o pré-parto e falou que a menina precisou tomar banho de luz porque teve icterícia. A pequena é filha dela com Eliezer, ex-participante do BBB.

“Ela precisou de banho de luz por conta de icterícia. Meu coração doeu, porque não é fácil, mas conseguimos e tivemos alta depois”, contou ela.

Influenciadora aproveitou para mostrar os bastidores dos momentos antes da chegada da filha Lua Foto: Instagram/@viihtube

A ex-BBB também mostrou os momentos antes da chegada da filha. “Última vez que eu entro no quartinho da Lua, sem a lua. As malas da maternidade que eu montei. Estou levando elas, finalmente. Já já vai ter neném, gente. Já já vai ter o neném”, começou ela, ao mostrar o berço da criança. Ainda na sequência de vídeos, ela aparece com Eli, já no elevador. Eles comemoraram a ida ao hospital e aproveitaram para mostrar os itens que estavam levando.

“Lua vai estar aqui com a gente”, disse Eli. A esposa respondeu: “Bora, meu amor, bora. Cheio de coisa aqui, gente. Olha o tanto de coisa que eu estou levando para a maternidade. As mães piram quando veem isso e falam: ‘Meu Deus, que absurdo’. Muita mãe falando que estou exagerando, mas, gente, eu sou assim, sou assim na vida”. E o ex-BBB brincou: “Não só as mães, não, o pai também”.

A influenciadora também mostrou os disfarces para não vazar para a imprensa o nascimento da criança. Ela estava com casaco e máscara, e o ex-BBB estava de chapéu e máscara, a fim de evitar que fossem reconhecidos.





