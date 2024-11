Viih Tube revela o que aconteceu durante o trabalho de parto de Ravi que a fez optar pela cesárea

Ela tentou ter um parto normal por 19 horas, mas acabou optando pela cesárea. A influenciadora explicou que teve uma desproporção em relação a cabeça do bebê e sua pelve, além do coração do pequeno ter sofrido uma compressão.

Viih Tube ainda disse que antes do parto havia estabelecido, com seus médicos, tópicos que a fariam ir para a cesárea. “Se o coraçãozinho dele desacelerasse, eu não ia ficar pagando para ver. Não desacelerou, mas deu uma comprimida. Se eu perdesse muito sangue durante o parto normal, eu fiquei com medo de ser uma ruptura uterina [...] Aconteceram as duas coisas [...] Então, eu quis ir para a cesárea.”