Viih Tube revela que é vizinha da mansão de Bianca Andrade avaliada em R$ 18 milhões

Um dos assuntos do momento nas redes sociais é a nova mansão da empresária e ex-BBB Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa. O imóvel, localizado na Granja Viana, Zona Oeste da Grande São Paulo, é avaliado em R$ 18 milhões e viralizou por ter um aquário de tubarões na sala de estar. A atriz e também ex-BBB 21 Viih Tube usou os stories do Instagram para contar aos seus mais de 28 milhões de seguidores que ela e o ex-BBB 22 Eliezer também compraram um imóvel no mesmo condomínio da empresária.

“Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bianca postou, faz uns dias já, no canal dela, no Instagram dele, que ela comprou uma casa nova. Vocês não sabem... Conversa vai, conversa vem, a gente estava conversando alguns dias atrás... Vocês acreditam que a casa que ela comprou é vizinha da que eu comprei? No mesmo condomínio. Vizinha real”, falou Viih Tube.

“Claro que a casa dela é de outro patamar, não fiquem achando que a minha é do mesmo patamar que a dela, não é não. A dela é um luxo de outro nível, mas é no mesmo condomínio, gente. Eu falei pra ela que essas coincidências... Acho que vem uma coisa muito forte. Falei pra ela que pode ser que venha aí um amor de infância entre o Cris (filho de Bianca Andrade) e a Lua (filha de Viih Tube), porque Deus está organizando. Não sei. Mas vai ser muito legal, gente”, completou a atriz.

Viih Tube também comentou que está um pouco afastada dos amigos, pois agora que é mãe vive uma fase de vida diferente da deles, e está animada em ter uma amiga que também é mãe e irá morar perto dela.

Viih Tube conta aos seguidores que comprou imóvel no mesmo condomínio de luxo de Bianca Andrade Foto: Instagram/@viihtube

Casa Tubarão

A mansão da empresária, construída em um condomínio com recursos como heliponto e haras, é quase toda revestida em vidro, incluindo o teto, e conta com piscina, sauna, sala de cinema, lareira, salão de jogos e festas, academia, espaço para spa e até um canil com ar-condicionado. O local é conhecido como “casa tubarão” porque tem um aquário de 34 mil litros de água salgada com peixes, corais e tubarões.

Bianca Andrade comemorou a conquista em vídeo publicado no seu canal do YouTube. “Sempre sonhei com uma casa incrível, sabe? Casa sempre me trouxe essa coisa de dizer: ‘Caraca, que legal! Quero um dia morar numa casa dessas’. Eu ia na casa das pessoas e falava: ‘Poxa, um dia quero morar numa casa dessas’. E aí isso aconteceu comigo. Essa é a casa mais legal que já vi na minha vida. Tenho até um cavalo”, disse.

A empresária explicou, por meio de stories no Instagram, que libertou os tubarões que estavam na nova mansão. “Não tem tubarões na minha casa. Uma das condições antes de eu comprar a casa era que os tubarões fossem para um lugar que tivesse profissionais para cuidar deles”, esclareceu.

Boca Rosa detalhou ter conversado com o antigo dono para pontuar que era contra deixar os animais na casa. “Quando me mudei, os tubarões já estavam em um lugar melhor e com profissionais em um aquário que pudesse cuidar deles”, afirmou.

Ela contou ainda ter comprado o imóvel na primeira publicação que fez após ter ficado afastada por um mês das redes sociais. Bianca Andrade teve de fazer uma cirurgia nas amídalas, o que foi o principal motivo para a decisão de se afastar da internet depois de doze anos.









