Viih Tube tem desejo inusitado de grávida e desespera Eliezer: ‘Coitado do meu filho’

Desde que anunciaram a gravidez, Viih Tube e Eliezer estão compartilhando com frequência a rotina da gestação. Na última quinta-feira, 22, por exemplo, a influenciadora digital revelou um desejo inusitado, que preocupou o namorado.

Em uma publicação no Story do Instagram, Eliezer escreveu: “Eu tô desesperado”, expondo a vontade de Viih Tube comer ração e petisco de seus cachorros. “Um cheiro gostoso de carninha, franguinho, eu falei: ‘nossa, preciso comer’”, contou ela.

Apesar da vontade, a ex-BBB garantiu não ter comido, apenas cheirado os alimentos dos cães. “Meu Deus do céu, coitado do meu filho. Não”, respondeu Eli, enquanto ela rebatia: “Ele [o bebê] que está pedindo.”

Viih Tube e Eliezer anunciaram na última terça, 20, que estão esperando o primeiro filho. Foto: Instagram/@viihtube

O anúncio da gravidez de Viih Tube

O anúncio foi dado no Instagram de Viih na última terça-feira, 20. “Estamos muito felizes e esse bebê já é tão amado, estou tão ansiosa para ver o seu rostinho meu pacotinho”, escreveu a influenciadora.

Ela completou dizendo que “era para ser” e brincou com a reação do namorado ao descobrir a gravidez. “O Eli é o pai mais ‘babão’ e ‘chorão’ que eu já vi”, revelou.

Viih prometeu compartilhar a evolução da gestação com os seguidores. “Obrigada a todos que apoiam a gente e torcem pela nossa felicidade e agora da nossa família”, finalizou.

A influenciadora foi uma das participantes do grupo Camarote do BBB 21. Eliezer participou do reality no ano seguinte no grupo Pipoca. Pouco tempo após a saída dele da casa, os dois assumiram um relacionamento.