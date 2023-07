Vilão de ‘Game of Thrones’ surge com visual diferente para remake de ‘The Famous Five’

Após dar vida ao vilão Joffrey Baratheon em Game of Thrones, o ator Jack Gleeson retorna às telas para um papel na série The Famous Five da BBC. Em imagem divulgada pela emissora po rmeio do Instagram, é possível ver Glesson com um visual inusitado, com cabelos escuros e um bigode para viver o personagem Wentworth.

O ator, de 31 anos, havia anunciado sua aposentadoria como ator após seu papel na série da HBO, em 2014. Em entrevistas, ele confessou que estava desistindo da atuação após interpretar o vilão Joffrey. “Eu atuo desde os 8 anos. Só deixei de gostar tanto quanto antes. E agora há a perspectiva de fazer isso para viver, enquanto até agora era sempre algo que eu fazia por lazer com meus amigos, ou no verão para um pouco de diversão”, comenta Gleeson.

Baseada na série de livros de Enid Blyton, The Famous Five acompanha cinco exploradores enquanto eles encontram aventuras, mistérios e segredos em uma história repleta de ação.

O elenco principal inclui Diaana Babnicova (como George), Elliott Rose (Julian), Kit Rakusen (Dick) e Flora Jacoby Richardson (Anne). Gleeson e os exploradores se juntam a Ann Akinjirin (como Fanny), James Lance (Quentin) e Diana Quick (Sra. Wentworth).

As filmagens estão em andamento no Reino Unido. Ainda não foi definida uma data de estreia.