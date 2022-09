Viola Davis visita quadra da Mangueira e se reúne na casa de Taís Araujo e Lázaro Ramos

A noite do último domingo, 18, foi diferente para Taís Araujo e Lázaro Ramos, pois o casal recebeu em casa a renomada atriz norte-americana Viola Davis e seu marido, Julius Tennon. A artista está no Brasil divulgando seu novo filme, A Mulher Rei, que estreia na próxima quarta-feira, 22, no País.

Além de Viola, a ocasião contou com a presença de Iza, Zezé Motta, Djamila Ribeiro, Seu Jorge e Ícaro Silva. O momento foi registrado em fotos publicadas pelo casal no Instagram. “Recebendo amigos. Noite linda e mais que especial”, escreveu Taís.

Artistas brasileiros se reuniram com Viola Davis na casa de Lázaro Ramos e Taís Araujo Foto: Instagram/@taisdeverdade

Conforme avaliam os internautas, este foi um “encontro de milhões”. Anônimos e famosos deixam comentários como: “Me realizando por vocês”, “Que sonho”, “Não estou sabendo lidar” e “De arrepiar e balançar as estruturas”.

A atriz norte-americana também aproveitou sua passagem pelo Rio de Janeiro para conhecer a quadra da Mangueira. “Hoje foi um dia lindo e histórico pra Estação Primeira! Apresentamos o samba para Viola Davis. Uma honra e felicidade imensa”, publicou a escola de sampa.

Hoje foi um dia lindo e histórico pra Estação Primeira! Apresentamos o samba para @violadavis. Uma honra e felicidade imensa!



💚💖💚💖 pic.twitter.com/klVbywW72V — Estação Primeira de Mangueira (@gresmangueira) September 19, 2022

