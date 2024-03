Virginia e Gabi Brandt são processadas por seguidora que pede R$ 50 mil de indenização

De acordo com Fábia Oliveira, colunista do Metrópoles, a seguidora fez compras na BC Comércio de Acessórios, conhecida como BY IK após as influenciadoras indicarem óculos da marca. No entanto, o pedido nunca foi entregue.

A partir disso, a internauta decidiu processar a BY IK, Virginia e Gabi Brandt. Na ação, ela pede que os seis óculos que comprou sejam entregues. Caso isso não aconteça, a indenização pedida por danos materiais é de R$ 168,52.